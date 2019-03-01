01.03.2019 10:19

Роковое падение: споткнувшийся на лестнице дедушка умер через 10 дней

Под Харьковом организм мужчины не смог справиться с полученными травмами.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 17 февраля в "неотложку" бригада скорой доставила пожилого жителя Волчанска. Медики диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, перелом ребер, гематомы и сотрясение мозга.

Как рассказал пенсионер 1945 года рождения, он выходил на улицу, но из-за собственной неосторожности споткнулся на лестнице в подъезде, упал и покатился вниз. 27 февраля, мужчина скончался.

Следователи открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины ("тяжкие телесные повреждения"). В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.