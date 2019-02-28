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28.02.2019  18:30   

Спасатели и осужденные совместными усилиями «тушили» пожар в колонии (ФОТО)

28 февраля 2019 в государственном учреждении «Хроливський исправительный центр (№140)» были проведены занятия с осужденными по вопросам пожарной безопасности.


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Начальник отдельного поста ведомственной пожарной охраны Сергей Галкин ознакомил осужденных правилам пожарной безопасности, провел инструктаж по действиям при возникновении пожаров в помещениях учреждения.

Кроме этого был проведен мастер-класс по применению огнетушителей.

Начальник учреждения Роман Хвостов отметил, что проведение подобных мероприятий способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров и повышает уровень осведомленности осужденных по основам пожарной безопасности.

Источник:   Севео восточное межрегиональное управление уголовных наказаний
 Тэги:  спасатели, осужденные, харьков, хроли, колония, тренинг, огнетушители
 
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