Спасатели и осужденные совместными усилиями «тушили» пожар в колонии (ФОТО)

28 февраля 2019 в государственном учреждении «Хроливський исправительный центр (№140)» были проведены занятия с осужденными по вопросам пожарной безопасности.
Начальник отдельного поста ведомственной пожарной охраны Сергей Галкин ознакомил осужденных правилам пожарной безопасности, провел инструктаж по действиям при возникновении пожаров в помещениях учреждения.
Кроме этого был проведен мастер-класс по применению огнетушителей.
Начальник учреждения Роман Хвостов отметил, что проведение подобных мероприятий способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров и повышает уровень осведомленности осужденных по основам пожарной безопасности.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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