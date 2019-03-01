Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке сбили пешехода
01.03.2019  08:15   

На Салтовке сбили пешехода

Наезд прошел в нескольких десятках метром о перехода на перекрестке пр. Тракторостроителей с ул. Валентиновской.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 28 февраля 11:40 на пр.Тракторостроителей, 130/4 произошло ДТП с пострадавшим.

Водитель автомобиля ВАЗ-21113 совершил наезд на пешехода-мужчину.

Пострадавшего мужчину медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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