На Салтовке сбили пешехода

Наезд прошел в нескольких десятках метром о перехода на перекрестке пр. Тракторостроителей с ул. Валентиновской.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 28 февраля 11:40 на пр.Тракторостроителей, 130/4 произошло ДТП с пострадавшим.
Водитель автомобиля ВАЗ-21113 совершил наезд на пешехода-мужчину.
Пострадавшего мужчину медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: