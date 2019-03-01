На улице 8 Марта столкнулись две иномарки

Пострадавших в происшествии нет.
Авария произошла 28 февраля около 11:40 на ул. 8 Марта, 6.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan, который двигался во встречном направлении прямо, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Honda составлен административный протокол.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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