Главная Новости Криминал и происшествия На улице 8 Марта столкнулись две иномарки
01.03.2019  08:57   

На улице 8 Марта столкнулись две иномарки

Пострадавших в происшествии нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла 28 февраля около 11:40 на ул. 8 Марта, 6.

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan, который двигался во встречном направлении прямо, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Honda составлен административный протокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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