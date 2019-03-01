01.03.2019 08:57

На улице 8 Марта столкнулись две иномарки

Пострадавших в происшествии нет.



// Патрульная полиция

Авария произошла 28 февраля около 11:40 на ул. 8 Марта, 6.



По предварительной информации, водитель автомобиля Honda на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan, который двигался во встречном направлении прямо, и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Honda составлен административный протокол.