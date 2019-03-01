Кондуктору трамвая брызнули из баллончика в лицо

01.03.2019 09:31

Движение трамваев приостановлено, пока полицейские оформляют происшествие.

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Стоят трамваи в сторону вокзала по пер. Лосевскому. Стоят и будут стоять, пока полиция не оформит происшествие, в ходе которого пострадал водитель трамвая.

Конфликт между ним и одним из пассажиров возник из-за оплаты. Не найдя общего языка с вагоновожатым, пассажир залез в карман, достал газовый баллончик и прыснул в лицо водителя.

Сильно подозреваю, что это кто-то из «активистов» или их адептов. Потому как нормальные люди за баллончиком в вопросе двух гривен не тянутся. Но, блин, простой водитель - при чем???», – написал он.