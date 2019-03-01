Два смертельных случая на железной дороге произошло в последний день зимы. Личности погибших устанавливаются

За сутки на Харьковщине два человека были смертельно травмированы поездами. Произошло это в Дергачевском и Харьковском районах.
28 февраля в 2:06 на 10 км железнодорожного перегона станции «Ордовка», между селами Ватутино Дергачевского района и Утковка Харьковского района, грузовым поездом был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 45-50 лет. Он самостоятельно вышел навстречу поезду, на звуковые и световые сигналы не реагировал. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
В Дергачевский отдел полиции 28 февраля в 3:01 поступила информация о том, что вблизи железнодорожной станции «Слатино» в пгт Слатино пассажирским поездом сообщением «Москва-Кривой Рог» был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 30-35 лет, который переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Он был одет в светлые джинсы и черную куртку.
По данным фактам следователями открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Проводятся мероприятия по установлению личностей погибших. Все обстоятельства событий устанавливаются.
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