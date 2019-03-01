01.03.2019 10:52
Двое одесситов устроили в Харькове склад наркотиков на миллион с четвертью гривен (Обновлено, ФОТО)
Двое молодых парней решили по-быстрому заработать.
// Facebook
Об успешно проведенной операции харьковских правоохранителей рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех в Facebook.
«1 миллион 250 тысяч гривен - в такую сумму оцениваются наркотики, которые изъяли харьковские полицейские. Двое одесситов хранили в съемной квартире каннабис, метадон, амфетамин, кокаин. В общем, более 5 кг наркотиков и психотропных веществ. Молодые люди, одному – 21, второму – 24. Судимостей не имеют, нигде не работают. Решили заработать в Харькове. Быстро и много. У харьковской полиции другое предложение - до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное производство уже открыто. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – написал он.
Как сообщили
в пресс-службе Нацполиции, 28 февраля около 21:30 в ходе патрулирования на улице Воробьева батальон полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области обнаружил и изъял у 21-летнего мужчины сверток с веществом растительного происхождения. Полицейские выяснили, что наркотик он незаконно хранил с целью последующего сбыта.
В ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции установили, что мужчина проживает вместе со своим 24-летним приятелем в арендованной квартире на улице Короленко.
При проведении осмотра указанного жилого помещения сотрудники Киевского отдела полиции обнаружили и изъяли более 5 килограммов наркотических и психотропных веществ - каннабис, амфетамин, метадон, кокаин, электронные весы с наслоениями вещества порошкообразного типа и пакеты для фасовки. Денежная сумма изъятых наркотиков составляет около 1 миллиона 250 тысяч гривен.
Мероприятия проводились под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.