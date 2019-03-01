01.03.2019 10:52

Двое одесситов устроили в Харькове склад наркотиков на миллион с четвертью гривен (Обновлено, ФОТО)

Двое молодых парней решили по-быстрому заработать.



// Facebook

Об успешно проведенной операции харьковских правоохранителей рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех в Facebook.

«1 миллион 250 тысяч гривен - в такую сумму оцениваются наркотики, которые изъяли харьковские полицейские. Двое одесситов хранили в съемной квартире каннабис, метадон, амфетамин, кокаин. В общем, более 5 кг наркотиков и психотропных веществ. Молодые люди, одному – 21, второму – 24. Судимостей не имеют, нигде не работают. Решили заработать в Харькове. Быстро и много. У харьковской полиции другое предложение - до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное производство уже открыто. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – написал он.