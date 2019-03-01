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01.03.2019  10:47   

Кондуктору брызнули в лицо из баллончика: подробности от полиции

Женщина получила ожог глаз.


// akamaized.net

Напомним, сегодня утром в трамвае в районе Центрального рынка пассажир брызнул кондуктору в лицо из баллончика.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что инцидент произошел 1 марта в 8:58 в трамвае на улице Котлова.

По предварительным данным, в трамвае № 20 двое неизвестных парней брызнули из баллончика в глаза женщине.

В результате происшествия пострадала 45-летняя женщина. Она получила ожог глаз.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства устанавливаются.

Тэги:  кондуктор, баллончик, трамвай, харьков
 
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