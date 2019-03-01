Кондуктору брызнули в лицо из баллончика: подробности от полиции

Женщина получила ожог глаз.
Напомним, сегодня утром в трамвае в районе Центрального рынка пассажир брызнул кондуктору в лицо из баллончика.
В пресс-службе Нацполиции уточнили, что инцидент произошел 1 марта в 8:58 в трамвае на улице Котлова.
По предварительным данным, в трамвае № 20 двое неизвестных парней брызнули из баллончика в глаза женщине.
В результате происшествия пострадала 45-летняя женщина. Она получила ожог глаз.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.
Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства устанавливаются.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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