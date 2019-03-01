01.03.2019 12:29

Под Харьковом уничтожили почти три десятка снарядов Второй мировой

Пиротехники обезвредили 28 устаревших взрывоопасных предметов.



//kh.dsns.gov.ua

28 февраля пиротехнические группы ГУ ГСЧС и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Работы проводились в Барвенковском и Чугуевском районах области.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 28 боеприпасов, из которых 4 артснаряда калибра 122 мм, и 24 минометных мины разного калибра. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.

ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ДСНС по номеру «101».