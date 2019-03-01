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01.03.2019  12:29   

Под Харьковом уничтожили почти три десятка снарядов Второй мировой

Пиротехники обезвредили 28 устаревших взрывоопасных предметов.


//kh.dsns.gov.ua
28 февраля пиротехнические группы ГУ ГСЧС и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.
 
Работы проводились в Барвенковском и Чугуевском районах области.
 
Всего за сутки пиротехники обезвредили 28 боеприпасов, из которых 4 артснаряда калибра 122 мм, и 24 минометных мины разного калибра. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.
 
ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
 
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
 
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ДСНС по номеру «101».
 
Напомним, что ранее мужчина пытался покончить с собой с помощью гранаты времен второй мировой, игра с патроном той войны закончилась плохо для подростка
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  уничтожение снарядов, вторая мировая война, харьков
 
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