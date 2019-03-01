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01.03.2019  13:35   

Харьковского «зицпредседателя Фунта» вычислили налоговые милиционеры

Липовый директор за деньги открывал фирмы на свое имя.


// kh.sfs.gov.ua

Житель Харьковской области в течение 2017 года, за денежное вознаграждение, полученное от неустановленных лиц, зарегистрировал на свое имя ряд предприятий, в деятельности которых он не имел никакого отношения, то есть внес заведомо ложные сведения в документы, которые в дальнейшем были представлены для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц на его имя.

Следователями налоговой милиции области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества неустановленным лицам в подаче государственному регистратору документов, содержащих ложные сведения, необходимые для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц, совершенного группой лиц.

В феврале 2019 материалы уголовного производства в отношении данного гражданина направлены в суд с обвинительным актом.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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