Харьковского «зицпредседателя Фунта» вычислили налоговые милиционеры

Липовый директор за деньги открывал фирмы на свое имя.
Житель Харьковской области в течение 2017 года, за денежное вознаграждение, полученное от неустановленных лиц, зарегистрировал на свое имя ряд предприятий, в деятельности которых он не имел никакого отношения, то есть внес заведомо ложные сведения в документы, которые в дальнейшем были представлены для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц на его имя.
Следователями налоговой милиции области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества неустановленным лицам в подаче государственному регистратору документов, содержащих ложные сведения, необходимые для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц, совершенного группой лиц.
В феврале 2019 материалы уголовного производства в отношении данного гражданина направлены в суд с обвинительным актом.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: