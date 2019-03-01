01.03.2019 13:35

Харьковского «зицпредседателя Фунта» вычислили налоговые милиционеры

Липовый директор за деньги открывал фирмы на свое имя.



// kh.sfs.gov.ua

Житель Харьковской области в течение 2017 года, за денежное вознаграждение, полученное от неустановленных лиц, зарегистрировал на свое имя ряд предприятий, в деятельности которых он не имел никакого отношения, то есть внес заведомо ложные сведения в документы, которые в дальнейшем были представлены для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц на его имя.



Следователями налоговой милиции области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества неустановленным лицам в подаче государственному регистратору документов, содержащих ложные сведения, необходимые для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц, совершенного группой лиц.



В феврале 2019 материалы уголовного производства в отношении данного гражданина направлены в суд с обвинительным актом.