01.03.2019 14:03

Работник харьковского предприятия год подделывала налоговую отчетность

Следователи налоговой милиции Харьковщины закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества должностным лицом предприятия, зарегистрированного на территории Харькова, в умышленном уклонении от уплаты налогов.



//kh.sfs.gov.ua

Как установило следствие, работник харьковского предприятия в период 2014-2015 годов выполнила действия, направленные на сокрытие преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов, необоснованного формирования налогового кредита по НДС для предприятия реального сектора путем внесения недостоверных данных в налоговую отчетность своего предприятия.

Судебное расследование проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.



В феврале 2019 материалы уголовного производства в отношении данной должностного лица направлені в суд с обвинительным актом.