Работник харьковского предприятия год подделывала налоговую отчетность

Следователи налоговой милиции Харьковщины закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества должностным лицом предприятия, зарегистрированного на территории Харькова, в умышленном уклонении от уплаты налогов.
Как установило следствие, работник харьковского предприятия в период 2014-2015 годов выполнила действия, направленные на сокрытие преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов, необоснованного формирования налогового кредита по НДС для предприятия реального сектора путем внесения недостоверных данных в налоговую отчетность своего предприятия.
Судебное расследование проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
В феврале 2019 материалы уголовного производства в отношении данной должностного лица направлені в суд с обвинительным актом.
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