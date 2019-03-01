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01.03.2019  14:03   

Работник харьковского предприятия год подделывала налоговую отчетность

Следователи налоговой милиции Харьковщины закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества должностным лицом предприятия, зарегистрированного на территории Харькова, в умышленном уклонении от уплаты налогов.


//kh.sfs.gov.ua

Как установило следствие, работник харьковского предприятия в период 2014-2015 годов выполнила действия, направленные на сокрытие преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов, необоснованного формирования налогового кредита по НДС для предприятия реального сектора путем внесения недостоверных данных в налоговую отчетность своего предприятия.

Судебное расследование проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

В феврале 2019 материалы уголовного производства в отношении данной должностного лица направлені в суд с обвинительным актом.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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