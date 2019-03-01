01.03.2019 14:19

Десяти райотделам полиции досталось от заместителя начальника главка

Нерадивым руководителям Вячеслав Аброськин пригрозил, что в случае невыполнения поставленных задач, они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, на итоговом расширенном совещание с участием служб и подразделений полиции Харьковщины под председательством первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, подвел не для всех лицеприятный итог отработки территории региона.

Первый заместитель председателя Нациполиции Украины указал на ряд территориальных подразделений, работники которых показали низкие результаты во время проведения профилактических мероприятий.

В частности, Вячеслав Аброськин отметил неудовлетворительную работу Новобаварского, Индустриального отделов полиции города Харькова, Кегичевского, Великобурлукского, Краснокутского, Купянского, Коломакского, Липецкого, Лозовского, Печенежского отделов полиции Харьковской области. Он предупредил руководителей всех уровней о личной ответственности за организацию надлежащего рабочего процесса на местах и ​​отметил, что в случае невыполнения поставленных задач они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вячеслав Аброськин подчеркнул важность четкого выполнения полицией задач по обеспечению надлежащей безопасности граждан во время волеизъявления на выборах Президента Украины и недопущения нарушений избирательного законодательства, максимальной концентрации усилий всего личного состава в этом направлении.

Во время совещания также было отмечено, что 14 февраля текущего года завершился второй этап профилактической отработки территории Харьковской области.

- Благодаря принятым мерам удалось несколько увеличить общее количество раскрытых уголовных преступлений, а также удельный вес раскрытия умышленных убийств и тяжких телесных повреждений, - отметил Вячеслав Аброськин. - Произошло уменьшение количества совершенных уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, грабежей, мошенничеств и угонов транспортных средств. Есть положительные результаты в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, общественной морали.