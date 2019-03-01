Подозреваемого в краже односельчанина били молотком по пяткам: трое мужчин получили приговоры за пытки

Трое жителей Балайлейского района приговором суда признаны виновными в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Происшествие случилось в июне 2015 году в с. Вербовка Балаклейского района. Один из злоумышленников заподозрил односельчанина в краже. Он попросил товарищей помочь «выбить» из вероятного вора признание. Для этого «подозреваемого» обманом посадили в машину и вывезли за пределы населенного пункта. Далее злоумышленники накинули на голову жертве тряпку, ударили электрошокером и связали. Мужчину несколько раз высаживали из машины в безлюдных местах и издевались над ним: били лопатой и молотком, угрожали отрубить голову и даже инсценировали копания могилы. Мучители заставляли потерпевшего признаться в краже, однако он отрицал свою причастность к преступлению.
В конце концов человек взял на себя вину, чтобы только прекратить издевательства. Злоумышленники отсняли признание на телефон и увезли жертву в дом, который он якобы обокрал. Там мужчины полчаса держали в подвале. Отпустили с условием вернуть украденное.
Как рассказал заместитель руководителя Лозовской местной прокуратуры Eдуард Миргородский, 31-летнего мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Еще двум сообщникам (33 и 36 лет) назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, поскольку на время объявления приговора они пошли на примирение с потерпевшим и возместили нанесенный ему ущерб.
Кроме того, еще один активный участник издевательств сейчас находится в розыске.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: