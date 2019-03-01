01.03.2019 14:57

Фугасная авиабомба. Коммунальщиики обнаружили опасное наследие войны (ФОТО)

Неожиданный сюрприз найден в котловане на улице Малиновского.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 1 марта в Службу спасения поступило сообщение от коммунальных служб Харькова о том, что во время проведении ремонтных работ по ул. Малиновского, 7 в котловане был обнаружен ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас.

На место вызова сразу прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, идентифицировали обнаруженный предмет как авиационную бомбу ФАБ 100 времен Второй мировой войны и вызвали пиротехнический подразделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС в Харьковской области.

До прибытия пиротехников работниками Нацполиции была организована охрана и ограждение места находки. За час до места вызова прибыли саперы ДСНС, изъяли взрывоопасный предмет из котлована, погрузили в специальный пиротехнического автомобиля и вывезли на специальный полигон для уничтожения.