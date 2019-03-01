01.03.2019 17:16
Разбойник на грузовике напал на агитаторов, отобрав стол и стул
Копы задержали этого странного джентльмена удачи.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 февраля в 16:58 в Шевченковский отдела полиции обратился 18-летний гражданин.
Парень рассказал, что он с 21-летним коллегой осуществляли агитационную деятельность в палатке кандидата в Президенты Украины.
Около 16:30 к ним подошел неизвестный мужчина и начал конфликтовать. В ходе спора правонарушитель перевернул палатку и разбросал агитационные материалы, после чего завладел столом и стулом и уехал с места происшествия на грузовом автомобиле.
Принятыми мерами работники Шевченковского отдела полиции нашли преступниак - 46-летнего ранее судимого харьковчанина.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
Следственные действия продолжаются.