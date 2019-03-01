01.03.2019 16:31

Внимание, розыск! Полиция ищет мошенников, обманувших десятки евробляхеров (ФОТО)

Полицейские Харьковской области устанавливают местонахождение Вячеслава Хлебина и Виталия Калины.



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Злоумышленники входили в группу лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами граждан Украины в особо крупных размерах под предлогом оказания услуг, связанных с растаможкой транспортных средств, ввезенных на территорию Украины из других государств.

Напомним, начиная с 7 февраля текущего года, в Киевский отдел полиции обратилось более 100 обманутых граждан, которые платили на руки представителям фирмы суммы от 28 000 гривен и больше растаможивания автомобилей.



Следственное управление ГУНП в Харьковской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.



«Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о лицах, разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 102, 096-233-40-88, 7059-300, 7059-077 или по адресу следственного управления ГУНП в Харьковской области: г. Харьков, ул . Веснина, 14, 2 подъезд», – обращаются праоохранители.

Также правоохранители просят обратиться в следственный отдел всех, кто пострадал от действий мошенников.



