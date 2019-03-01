Главная Новости Криминал и происшествия «Щедрый» авто-вор пытался откупиться от владельцев «копейки» и полиции прямо напротив горотдела (ФОТО)
01.03.2019  16:20   

«Щедрый» авто-вор пытался откупиться от владельцев «копейки» и полиции прямо напротив горотдела (ФОТО)

Странный инцидент произошел утром 24 февраля на Центральном рынке в Харькове.


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Возле Центрального рынка мужчины припарковали старенькие «Жигули» на стоянке и отправились по своим делам. Когда вернулись к машине – обомлели.

«Муж еще издалека обратил внимание на то, что багажник в машине открыт. Ускорил шаг. Подошли впритык и увидели человека с пакетом, который уверенно упаковывал в него содержимое багажника. Не сдержав эмоции, супруг с товарищем схватили мужчину за грудки и спросили что он тут делает. Ответ авто-вора убил: «Я случайно попробовал ключ, и он подошел к вашему багажнику», - рассказывает супруга владельца ретро-автомобиля.

По ее словам, гражданин слезно просил не вызывать полицию и пытался откупиться от внезапно нагрянувших хозяев деньгами, пытался подарить чужие колонки и аккумулятор. Но ворованный товар мужчинам оказался не нужен и правоохранителей таки вызвали.

В полиции изъяли все краденное имущество и сняли у воришки «пальчики». Дальше с ним будут разбираться следователи.

Источник:   Город Х
 Тэги:  авто, кража, харьков, парковка. копейка, полиция, центральный рынок
 
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