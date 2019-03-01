На Харьковщине более десятка полицейских руководителей среднего звена привлечены к дисциплинарной ответственности

Полицейские начальники были наказаны за низкие показатели в служебной деятельности, что выявилось во время операции по отработке территории.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех во время подведения итогов операции.
В целом проведенная операция позволила раскрыть больше убийств, грабежей, нанесения телесных повреждений, краж из транспорта и карманных краж.
Олег Бех: «Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, почти на четверть – в публичных местах, меньше зарегистрировано фактов нанесения тяжких телесных повреждений, совершение разбоев, краж, угонов транспортных средствах, меньше человек пострадали от преступлений».
Как сообщалось ранее, полиция Харьковщины раскрывает 93% убийств и тяжких телесных повреждений. Криминогенная ситуация в области остается сложной, но контролируемой. Об этом начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех сообщил на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам.
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