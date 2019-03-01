Азербайджанцы, превысившие срок пребывания в Украине, пытались по-тихому уйти в Россию

Пограничники задержали выходцев из Азербайджана вблизи украинско-российской границы.
О троих неизвестных, движущихся в сторону госграницы, правоохранителям ообщил житель поселка Варваровка. В указанное место сразу выбыл пограничный наряд, который и задержал нарушителей.
Оказалось, что двое граждан Азербайджана превысили установленные сроки пребывания в Украине и, понимая что ответственности им не избежать, рискнули вместе со знакомым гражданином Украины, тоже выходцем из Азербайджана, попасть в РФ в обход пунктов пропуска.
Кроме того, проверяя паспортные документы иностранцев, пограничники обнаружили проставленные поддельные отметки Госпогранслужбы Украины о въезде и выезде из Украины.
Правоохранители привлекли нарушителей к административной ответственности, и передали двух граждан Азербайджана сотрудникам Государственной миграционной службы.
О выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», уведомлены компетентные правоохранительные органы.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Немного снега и мороз до пяти градусов днем – такими будут первые выходные весны.
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