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01.03.2019  17:31   

Азербайджанцы, превысившие срок пребывания в Украине, пытались по-тихому уйти в Россию

Пограничники задержали выходцев из Азербайджана вблизи украинско-российской границы.


// Facebook/skhidneregionalneypravlinnya

О троих неизвестных, движущихся в сторону госграницы, правоохранителям ообщил житель поселка Варваровка. В указанное место сразу выбыл пограничный наряд, который и задержал нарушителей.

Оказалось, что двое граждан Азербайджана превысили установленные сроки пребывания в Украине и, понимая что ответственности им не избежать, рискнули вместе со знакомым гражданином Украины, тоже выходцем из Азербайджана, попасть в РФ в обход пунктов пропуска.

Кроме того, проверяя паспортные документы иностранцев, пограничники обнаружили проставленные поддельные отметки Госпогранслужбы Украины о въезде и выезде из Украины.

Правоохранители привлекли нарушителей к административной ответственности, и передали двух граждан Азербайджана сотрудникам Государственной миграционной службы.

О выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», уведомлены компетентные правоохранительные органы.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, нелегалы, харьков
 
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