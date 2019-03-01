01.03.2019 17:31

Азербайджанцы, превысившие срок пребывания в Украине, пытались по-тихому уйти в Россию

Пограничники задержали выходцев из Азербайджана вблизи украинско-российской границы.



// Facebook/skhidneregionalneypravlinnya

О троих неизвестных, движущихся в сторону госграницы, правоохранителям ообщил житель поселка Варваровка. В указанное место сразу выбыл пограничный наряд, который и задержал нарушителей.

Оказалось, что двое граждан Азербайджана превысили установленные сроки пребывания в Украине и, понимая что ответственности им не избежать, рискнули вместе со знакомым гражданином Украины, тоже выходцем из Азербайджана, попасть в РФ в обход пунктов пропуска.



Кроме того, проверяя паспортные документы иностранцев, пограничники обнаружили проставленные поддельные отметки Госпогранслужбы Украины о въезде и выезде из Украины.



Правоохранители привлекли нарушителей к административной ответственности, и передали двух граждан Азербайджана сотрудникам Государственной миграционной службы.

О выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», уведомлены компетентные правоохранительные органы.