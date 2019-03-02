Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на Салтовке минировали некруглосуточный супермаркет (ФОТО)
02.03.2019  10:40   

Ночью на Салтовке минировали некруглосуточный супермаркет (ФОТО)

Сообщение о заминировании супермаркета «Класс», расположенного на проспекте Тракторостроителей, поступило в Московский отдела полиции 2 марта около 00:30.


// Нацполиция

Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Эксперты осмотрели 8690 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 50 граждан.

Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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