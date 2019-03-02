Ночью на Салтовке минировали некруглосуточный супермаркет (ФОТО)

Сообщение о заминировании супермаркета «Класс», расположенного на проспекте Тракторостроителей, поступило в Московский отдела полиции 2 марта около 00:30.
Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
Эксперты осмотрели 8690 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 50 граждан.
Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
С точки зрения дисциплины этот день не лучший, зато он может оказаться плодотворным по результатам. Время для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий.
Немного снега и мороз до пяти градусов днем – такими будут первые выходные весны.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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