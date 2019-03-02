02.03.2019 12:23

На пожаре погиб 57-летний мужчина

Причина возникновения пожара выясняется.



// ГСЧС

2 марта в 5:26 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме на ул. Чайковского, 8, в селе Нестеренки Харьковского района.



Бойцы двух подразделений Службы спасения на автоцистернах, прибывшие на тушение, установили, что пожар возник в одной из жилых комнат, где горели домашние вещи площадью 5 кв.м. и деревянное перекрытие дома на площади 7 кв.м.

Чрезвычайники немедленно приступили к тушению огня. Во время этого процесса они обнаружили у кровати тело погибшего хозяина дома, 1961 года рождения. Признаков жизни у него уже не было.



В 6:23 пожар был локализован и в 07:43 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара выясняется.