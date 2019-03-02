На пожаре погиб 57-летний мужчина

Причина возникновения пожара выясняется.
2 марта в 5:26 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме на ул. Чайковского, 8, в селе Нестеренки Харьковского района.
Бойцы двух подразделений Службы спасения на автоцистернах, прибывшие на тушение, установили, что пожар возник в одной из жилых комнат, где горели домашние вещи площадью 5 кв.м. и деревянное перекрытие дома на площади 7 кв.м.
Чрезвычайники немедленно приступили к тушению огня. Во время этого процесса они обнаружили у кровати тело погибшего хозяина дома, 1961 года рождения. Признаков жизни у него уже не было.
В 6:23 пожар был локализован и в 07:43 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара выясняется.
С точки зрения дисциплины этот день не лучший, зато он может оказаться плодотворным по результатам. Время для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий.
Немного снега и мороз до пяти градусов днем – такими будут первые выходные весны.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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