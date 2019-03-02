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02.03.2019  12:45   

7-летний мальчик умер после подзатыльника отца

По факту смерти малолетнего мальчика открыто уголовное производство, работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.


// Нацполиция

1 марта в 13:06 в Шевченковский отделения полиции поступило сообщение о том, что в доме в пгт Шевченково обнаружено тело 7-летнего мальчика.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На лице ребенка были обнаружены телесные повреждения.

Установлено, что мальчик жил вместе с 28-летней матерью, 35-летним отцом и 8-летней сестрой. Семья состоит на учете в службе по делам семьи и молодежи Шевченковской районной государственной администрации.

Ранее за медицинской помощью не обращались. В 2015 году 35-летний мужчина был условно осужден приговором Шевченковского районного суда Харьковской области по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины за нанесение тяжких телесных повреждений своей дочери.

В ходе досудебного расследования установлено, что 24 февраля семья находились дома. Дети не слушались. Отец накричал на сына, а потом рассердился и ударил рукой по затылку. От удара парень упал и ударился головой о железную стойку кровати, которое находилось в детской комнате. После чего он начал плохо ходить, все время лежал на кровати и жаловался на головную боль. 1 марта ребенку стало плохо, он начал задыхаться и потерял сознание. Родители вызвали скорую помощь.

Следователем информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время следователем решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ребенок, смерть, полиция, харьков
 
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