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02.03.2019  13:32   

Мужчину насмерть придавило рухнувшей стеной

На Харьковщине погиб мужчин в результате несчастного случая.


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В поселке Староверовка Нововодолажского района 33-летнего местного жителя привалило стеной заброшенного здания.

Сообщение о происшествии поступило в Нововодолажский отделения полиции 1 марта в 16:34.

Предварительно установлено, что мужчина проводил демонтаж здания.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Тело погибшего направлено в морг.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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