Мужчину насмерть придавило рухнувшей стеной

На Харьковщине погиб мужчин в результате несчастного случая.
В поселке Староверовка Нововодолажского района 33-летнего местного жителя привалило стеной заброшенного здания.
Сообщение о происшествии поступило в Нововодолажский отделения полиции 1 марта в 16:34.
Предварительно установлено, что мужчина проводил демонтаж здания.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Тело погибшего направлено в морг.
С точки зрения дисциплины этот день не лучший, зато он может оказаться плодотворным по результатам. Время для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий.
Немного снега и мороз до пяти градусов днем – такими будут первые выходные весны.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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