02.03.2019 14:45

Под маской соцработников грабители напали на пенсионера в его доме

В совершении преступления трех женщин и мужчину разоблачили полицейские Шевченковского отделения полиции.



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В полицию обратился 81-летний житель района. Он рассказал, что в его доме в незапертые двери зашли четыре человека, которые представились работниками социальной службы. Они завладели деньгами в сумме более чем 15 тысяч гривен и тысячу долларов и скрылись.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали лиц, причастных к преступлению. Ими оказались жители поселка Савинцы, в возрасте от 26 до 51 года. Как выяснилось, все они являются родственниками и ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.



Находясь в доме заявителя, две женщины прошли в другую комнату и начали рыскать. Преступные действия увидела жена заявителя, однако злоумышленниц это не остановило. Они нашли деньги и скрылись.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Находятся в изоляторе временного содержания.