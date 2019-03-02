Главная Новости Криминал и происшествия Под маской соцработников грабители напали на пенсионера в его доме
02.03.2019  14:45   

Под маской соцработников грабители напали на пенсионера в его доме

В совершении преступления трех женщин и мужчину разоблачили полицейские Шевченковского отделения полиции.


// Facebook

В полицию обратился 81-летний житель района. Он рассказал, что в его доме в незапертые двери зашли четыре человека, которые представились работниками социальной службы. Они завладели деньгами в сумме более чем 15 тысяч гривен и тысячу долларов и скрылись.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали лиц, причастных к преступлению. Ими оказались жители поселка Савинцы, в возрасте от 26 до 51 года. Как выяснилось, все они являются родственниками и ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Находясь в доме заявителя, две женщины прошли в другую комнату и начали рыскать. Преступные действия увидела жена заявителя, однако злоумышленниц это не остановило. Они нашли деньги и скрылись.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Находятся в изоляторе временного содержания.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Криминал и происшествия На Полтавском Шляхе у девушки вырвали сумку (ФОТО) 23.02 Криминал и происшествия Внимание! Разыскивается преступник, ограбивший ломбард (ФОТО) 23.02 Криминал и происшествия Преступление и быстрое возмездие на Салтовке: ограбили и попали в тройное ДТП (ФОТО)
 
 

Видео

У страны один путь развития - поднимать науку и производство - народный депутат Д. Шенцев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 