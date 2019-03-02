Под маской соцработников грабители напали на пенсионера в его доме

В совершении преступления трех женщин и мужчину разоблачили полицейские Шевченковского отделения полиции.
В полицию обратился 81-летний житель района. Он рассказал, что в его доме в незапертые двери зашли четыре человека, которые представились работниками социальной службы. Они завладели деньгами в сумме более чем 15 тысяч гривен и тысячу долларов и скрылись.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали лиц, причастных к преступлению. Ими оказались жители поселка Савинцы, в возрасте от 26 до 51 года. Как выяснилось, все они являются родственниками и ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
Находясь в доме заявителя, две женщины прошли в другую комнату и начали рыскать. Преступные действия увидела жена заявителя, однако злоумышленниц это не остановило. Они нашли деньги и скрылись.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Находятся в изоляторе временного содержания.
С точки зрения дисциплины этот день не лучший, зато он может оказаться плодотворным по результатам. Время для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий.
Немного снега и мороз до пяти градусов днем – такими будут первые выходные весны.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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