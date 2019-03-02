Неосторожный курильщик чуть не поплатился жизнью

ГСЧСники спасли 43-летнего мужчину, который по собственной неосторожности устроил пожар.
1 марта в 21:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Победы, 7/1 в Золочеве.
Прибыв к месту вызова, спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС выяснили, что горел только диван в одной из жилых комнат дома на площади не более 1 кв.м.
В результате 43-летний житель дома получил отравление угарным газом. Спасатели нашли беспомощного мужчину и вывели на свежий воздух. На улице спасенный быстро пришел в себя и от дальнейшей госпитализации отказался.
Пожарные ликвидировали огонь в 21:27.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
С точки зрения дисциплины этот день не лучший, зато он может оказаться плодотворным по результатам. Время для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий.
Немного снега и мороз до пяти градусов днем – такими будут первые выходные весны.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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