Главная Новости Криминал и происшествия Неосторожный курильщик чуть не поплатился жизнью
02.03.2019  15:47   

Неосторожный курильщик чуть не поплатился жизнью

ГСЧСники спасли 43-летнего мужчину, который по собственной неосторожности устроил пожар.


// ГСЧС

1 марта в 21:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Победы, 7/1 в Золочеве.

Прибыв к месту вызова, спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС выяснили, что горел только диван в одной из жилых комнат дома на площади не более 1 кв.м.

В результате 43-летний житель дома получил отравление угарным газом. Спасатели нашли беспомощного мужчину и вывели на свежий воздух. На улице спасенный быстро пришел в себя и от дальнейшей госпитализации отказался.

Пожарные ликвидировали огонь в 21:27.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.03 Криминал и происшествия На пожаре погиб 57-летний мужчина 27.02 Криминал и происшествия 25-летний сын хозяйки дома пострадал на пожаре (ФОТО) 26.02 Криминал и происшествия 15 пожарных тушили дом на Карпатской
 
 

Видео

У страны один путь развития - поднимать науку и производство - народный депутат Д. Шенцев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 