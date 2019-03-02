02.03.2019 15:47

Неосторожный курильщик чуть не поплатился жизнью

ГСЧСники спасли 43-летнего мужчину, который по собственной неосторожности устроил пожар.



// ГСЧС

1 марта в 21:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Победы, 7/1 в Золочеве.



Прибыв к месту вызова, спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС выяснили, что горел только диван в одной из жилых комнат дома на площади не более 1 кв.м.

В результате 43-летний житель дома получил отравление угарным газом. Спасатели нашли беспомощного мужчину и вывели на свежий воздух. На улице спасенный быстро пришел в себя и от дальнейшей госпитализации отказался.



Пожарные ликвидировали огонь в 21:27.



По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.