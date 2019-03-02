В центре Харькова насмерть замерз мужчина

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Киевском районе.
Невідомого з ознаками переохолодження виявили на вулиці Пушкінська 1 березня.
Чоловіка, якому на вигляд 30-40 років, доставили до лікарні, де він помер. Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Всі обставини події встановлюються.
Невідомого з ознаками переохолодження виявили на вулиці Пушкінська 1 березня.
Чоловіка, якому на вигляд 30-40 років, доставили до лікарні, де він помер. Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Всі обставини події встановлюються.
Неизвестного с признаками переохлаждения обнаружили на улице Пушкинской 1 марта.
Мужчину, которому на вид 30-40 лет, доставили в больницу, где он умер. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
С точки зрения дисциплины этот день не лучший, зато он может оказаться плодотворным по результатам. Время для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий.
Немного снега и мороз до пяти градусов днем – такими будут первые выходные весны.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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