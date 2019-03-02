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02.03.2019  17:55   

В центре Харькова насмерть замерз мужчина

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Киевском районе.


Nur.kz

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка в Київському районі

Інші події

Невідомого з ознаками переохолодження виявили на вулиці Пушкінська 1 березня.

      Чоловіка, якому на вигляд 30-40 років, доставили до лікарні, де він помер. Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

      Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Всі обставини події встановлюються.

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policziya-vstanovlyuje-obstavini-smerti-cholovika-v-kijivskomu-rajoni/

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка в Київському районі

Інші події

Невідомого з ознаками переохолодження виявили на вулиці Пушкінська 1 березня.

      Чоловіка, якому на вигляд 30-40 років, доставили до лікарні, де він помер. Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

      Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Всі обставини події встановлюються.

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policziya-vstanovlyuje-obstavini-smerti-cholovika-v-kijivskomu-rajoni/

Неизвестного с признаками переохлаждения обнаружили на улице Пушкинской 1 марта.

Мужчину, которому на вид 30-40 лет, доставили в больницу, где он умер. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  обморождение, смерть, полиция, харьков
 
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