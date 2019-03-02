В центре Харькова насмерть замерз мужчина

Невідомого з ознаками переохолодження виявили на вулиці Пушкінська 1 березня.

Чоловіка, якому на вигляд 30-40 років, доставили до лікарні, де він помер. Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Всі обставини події встановлюються.