Главная Новости Криминал и происшествия Одесситам, задержанным с крупной партией наркотивков, прислали посылку с экстази на 120 тысяч
03.03.2019  10:28   

Одесситам, задержанным с крупной партией наркотивков, прислали посылку с экстази на 120 тысяч

Устанавливается источник поступления психотропных веществ на территорию Харьковской области.


// Нацполиция

Как сообщалось ранее, 28 февраля у двух одесситов в съемной квартире на улице Короленко обнаружено и изъято более 5 кг наркотических и психотропных веществ-каннабис, амфетамин, метадон, кокаин, электронные весы с наслоением вещества порошкообразного типа и пакеты для фасовки.

1 марта сотрудники Киевского отдела полиции в ходе отработки межрегионального канала поставки психотропных веществ на территорию Харьковской области из почтового отделения изъяли посылку из города Одессы на имя злоумышленников. В посылке находились 600 таблеток психоактивного вещества, известного под названием «экстази», на сумму около 120 000 гривен. Злоумышленники объяснили, что планировали использовать их для «закладок».

Сейчас 24 и 21-летнему мужчинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Криминал и происшествия В Харькове подросток умер от передозировки 01.03 Криминал и происшествия Двое одесситов устроили в Харькове склад наркотиков на миллион с четвертью гривен (Обновлено, ФОТО) 27.02 Криминал и происшествия Хотели поймать вора, а нашли и прикрыли наркопритон (ФОТО)
 
 

Видео

У страны один путь развития - поднимать науку и производство - народный депутат Д. Шенцев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 