03.03.2019 10:28

Одесситам, задержанным с крупной партией наркотивков, прислали посылку с экстази на 120 тысяч

Устанавливается источник поступления психотропных веществ на территорию Харьковской области.



// Нацполиция

Как сообщалось ранее, 28 февраля у двух одесситов в съемной квартире на улице Короленко обнаружено и изъято более 5 кг наркотических и психотропных веществ-каннабис, амфетамин, метадон, кокаин, электронные весы с наслоением вещества порошкообразного типа и пакеты для фасовки.



1 марта сотрудники Киевского отдела полиции в ходе отработки межрегионального канала поставки психотропных веществ на территорию Харьковской области из почтового отделения изъяли посылку из города Одессы на имя злоумышленников. В посылке находились 600 таблеток психоактивного вещества, известного под названием «экстази», на сумму около 120 000 гривен. Злоумышленники объяснили, что планировали использовать их для «закладок».



Сейчас 24 и 21-летнему мужчинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.