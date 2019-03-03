Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове подросток умер от передозировки
03.03.2019  11:04   

В Харькове подросток умер от передозировки

Врачи констатировали смерть 14-летнего парня, его 15-летнего товарища в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.


// vidpovidi.net.ua

2 марта в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий умер 14-летний парень.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что утром в гости к 20-летней девушки пришли двое юношей и девушка после празднования дня рождения. Через некоторое время хозяйка дома обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую.

По адресу врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами.

Информация внесена в журнал единого учета Немышлянская отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, смерть, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Криминал и происшествия Одесситам, задержанным с крупной партией наркотивков, прислали посылку с экстази на 120 тысяч 01.03 Криминал и происшествия Двое одесситов устроили в Харькове склад наркотиков на миллион с четвертью гривен (Обновлено, ФОТО) 27.02 Криминал и происшествия Хотели поймать вора, а нашли и прикрыли наркопритон (ФОТО)
 
 

Видео

У страны один путь развития - поднимать науку и производство - народный депутат Д. Шенцев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 