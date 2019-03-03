03.03.2019 11:04

В Харькове подросток умер от передозировки

Врачи констатировали смерть 14-летнего парня, его 15-летнего товарища в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.



// vidpovidi.net.ua

2 марта в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий умер 14-летний парень.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что утром в гости к 20-летней девушки пришли двое юношей и девушка после празднования дня рождения. Через некоторое время хозяйка дома обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую.



По адресу врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами.



Информация внесена в журнал единого учета Немышлянская отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.