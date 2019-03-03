03.03.2019 12:27

В Харькове подросток искромсал ножом бывшую подружку

Полицейские оперативно задержали юношу, который из ревности убил свою знакомую



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2 марта в 19:03 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Набережной лежит женщина со следами крови.



На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 14-летней харьковчанки с многочисленными ножевыми ранениями.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 16-летнего парня, причастного к совершению преступления.



Полицейские выяснили, что между правонарушителем и погибшей ранее были отношения. Юноша назначил бывшей девушке встречу. Между ними возник кофликт через ее новые отношения. Он нанес девушке около 10 ударов ножом по различным частям тела, после чего забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался у товарища дома.

Подозреваемый учился в техникуме, на учете не состоял, семья нормальная.



Следователем открыто уголовное производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

В настоящее время принимаются первоочередные следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия.



Досудебное расследование продолжается.