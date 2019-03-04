Главная Новости Криминал и происшествия Убийство 14-летней девушки: однокласники принесли цветы к месту трагедии (ВИДЕО)
04.03.2019  08:41   

Убийство 14-летней девушки: однокласники принесли цветы к месту трагедии (ВИДЕО)

В социальных сетях появились подробности страшного происшествия.


// Facebook

Напомним, вечером 2 марта в Холодногорском районе 16-летний парень убил свою бывшую 14-летнюю подругу.

3 февраля ее одноклассники на месте убийства принесли цветы.о

«Пара рассталась на 14 февраля, встречались 2,5 года. По словам однокласницы девушки, вечером 2 марта парень написал что хочет встретиться, назначил встречу недалеко возле ее дома, принес с собой кухонный нож. Они поссорились и он нанес 10 ударов. После чего побежал к другу домой и там скрывался несколько часов, пока его не задержала полиция. Люди, которые там живут, выбежали на крик, вызвали скорую, но девочку не спасли(», – говорится в описании видео.

Тэги:  убийство, школьница, полиция, харьков
 
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