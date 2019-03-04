На салтовском перекрестке столкнулись Lexus и полицейский Prius (ФОТО)

ДТП с участием служебного транспорта произошло 4 марта около двух часов ночи на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Валентоиновской.
Участниками ДТП стали автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и автомобиль Lexus GS 250, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, патрульный автомобиль направлялся на вызов для оказания помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и звуковым специальным сигналом. Во время проезда перекрестка произошло столкновение с автомобилем LEXUS GS 250.
В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля TOYOTA PRIUS, водитель автомобиля LEXUS GS 250 получили незначительные телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, устанавливает следственно-оперативная группа.
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