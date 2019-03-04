Безработный решил прибарахлиться по чужим дачам (ФОТО)

Злоумышленник обокрал дачное домовладение в Краснокутском районе.
В пролицию обратился хозяин дома. 27-летний мужчина заявил, что в его доме неизвестный разбил окно и украл технику.
В совершении уголовного преступления участковые офицеры Краснокутского отделения полиции разоблачили 31-летнего безработного местного жителя.
Как выяснилось, злоумышленник попал в квартиру заявителя через разбитое окно. Мужчина похитил спутниковую антенну, тюнер, DVD- проигрыватель и 2 музыкальные колонки. Украденное он планировал оставить себе.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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давл.:
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