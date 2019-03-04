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04.03.2019  09:53   

Безработный решил прибарахлиться по чужим дачам (ФОТО)

Злоумышленник обокрал дачное домовладение в Краснокутском районе.


// Нацполиция

В пролицию обратился хозяин дома. 27-летний мужчина заявил, что в его доме неизвестный разбил окно и украл технику.

В совершении уголовного преступления участковые офицеры Краснокутского отделения полиции разоблачили 31-летнего безработного местного жителя.

Как выяснилось, злоумышленник попал в квартиру заявителя через разбитое окно. Мужчина похитил спутниковую антенну, тюнер, DVD- проигрыватель и 2 музыкальные колонки. Украденное он планировал оставить себе.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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