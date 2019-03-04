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04.03.2019  10:21   

На Новых Домах женщина сгорела в собственном доме (ФОТО)

В Слободском районе произошел пожар в одноэтажном доме на трех хозяев.


// ГСЧС

Спасателям о пожаре по проспекту Героев Сталинграда, 99 сообщили 3 марта в 21:40.

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей.

На момент их прибытия в одной из квартир дома горели домашние вещи, мебель и деревянные конструкции. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1956 года, жительницы одной из квартир.

В 22:02 пожар был локализован и в 00:00 полностью ликвидирован.

По предварительным данным вероятной причиной возникновения пожара было нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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