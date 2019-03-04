На Новых Домах женщина сгорела в собственном доме (ФОТО)

В Слободском районе произошел пожар в одноэтажном доме на трех хозяев.
Спасателям о пожаре по проспекту Героев Сталинграда, 99 сообщили 3 марта в 21:40.
К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей.
На момент их прибытия в одной из квартир дома горели домашние вещи, мебель и деревянные конструкции. Площадь пожара составила около 20 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1956 года, жительницы одной из квартир.
В 22:02 пожар был локализован и в 00:00 полностью ликвидирован.
По предварительным данным вероятной причиной возникновения пожара было нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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