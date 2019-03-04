Главная Новости Криминал и происшествия Ночное ДТП в Харькове: Hyundai врезался в столб
04.03.2019  10:34   

Ночное ДТП в Харькове: Hyundai врезался в столб

Скорая госпитализировала водителя.


// Патрульная полиция

Авария произошла 4 марта около двух часов ночи на пр. Григоренко, 39.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки и врезался в электроопору.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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