Ночное ДТП в Харькове: Hyundai врезался в столб

Скорая госпитализировала водителя.
Авария произошла 4 марта около двух часов ночи на пр. Григоренко, 39.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки и врезался в электроопору.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: