Главная Новости Криминал и происшествия За время перехода с зимы на лето спасатели зафиксировали 3 жертвы чрезвычайных ситуаций и 44 пожара
04.03.2019  10:31   

За время перехода с зимы на лето спасатели зафиксировали 3 жертвы чрезвычайных ситуаций и 44 пожара

В течение недели, с 25 февраля по 4 марта, спасатели осуществили реагирование на 118 вызовов.


// facebook

На прошлой неделе, с 25 февраля по 4 марта, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 118 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 44 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны - 3, на дежурство - 6 выездов, 43 - другие выезды.

На прошлой неделе пожары унесли жизни 3 человек, травмы и ожоги на них получила 1 человек. Из опасных зон на пожарах пожарные спасли и эвакуировали 3 человека.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 3 выезда на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 29 боеприпасов, среди которых: 1 авиабомба, 4 артснаряда и 24 минометных мин.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины по Харьковской области
 Тэги:  пожар, чп, харьков, спасатели, ожоги, дежурства, разминирование, боеприпасы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.03 Криминал и происшествия На Новых Домах женщина сгорела в собственном доме (ФОТО) 02.03 Криминал и происшествия Неосторожный курильщик чуть не поплатился жизнью 02.03 Криминал и происшествия На пожаре погиб 57-летний мужчина
 
 

Видео

У страны один путь развития - поднимать науку и производство - народный депутат Д. Шенцев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 