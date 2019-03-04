04.03.2019 10:31

За время перехода с зимы на лето спасатели зафиксировали 3 жертвы чрезвычайных ситуаций и 44 пожара

В течение недели, с 25 февраля по 4 марта, спасатели осуществили реагирование на 118 вызовов.



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На прошлой неделе, с 25 февраля по 4 марта, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 118 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 44 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны - 3, на дежурство - 6 выездов, 43 - другие выезды.

На прошлой неделе пожары унесли жизни 3 человек, травмы и ожоги на них получила 1 человек. Из опасных зон на пожарах пожарные спасли и эвакуировали 3 человека.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 3 выезда на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 29 боеприпасов, среди которых: 1 авиабомба, 4 артснаряда и 24 минометных мин.