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04.03.2019  11:20   

Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины предметов старины

Накануне на таможенном посту «Плетеневка» сотрудниками Харьковской таможни ГФС было обнаружено старинные предметы, которые украинец пытался незаконно вывезти в РФ.


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Во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался по «красному коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Но, в ходе досмотра его личных вещей были обнаружены ордена времен Отечественной войны, медали, монеты, церковные предметы и другие с признаками старины, человек не задекларировал.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения предметов к историческим и культурным ценностям.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  монеты, контрабанда, харьков, таможня, предметы старины
 
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