Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины предметов старины

Накануне на таможенном посту «Плетеневка» сотрудниками Харьковской таможни ГФС было обнаружено старинные предметы, которые украинец пытался незаконно вывезти в РФ.
Во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался по «красному коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
Но, в ходе досмотра его личных вещей были обнаружены ордена времен Отечественной войны, медали, монеты, церковные предметы и другие с признаками старины, человек не задекларировал.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения предметов к историческим и культурным ценностям.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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