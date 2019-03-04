04.03.2019 11:20

Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины предметов старины

Накануне на таможенном посту «Плетеневка» сотрудниками Харьковской таможни ГФС было обнаружено старинные предметы, которые украинец пытался незаконно вывезти в РФ.



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Во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался по «красному коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Но, в ходе досмотра его личных вещей были обнаружены ордена времен Отечественной войны, медали, монеты, церковные предметы и другие с признаками старины, человек не задекларировал.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения предметов к историческим и культурным ценностям.