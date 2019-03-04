Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в результате взрыва в Харькове коммунальщика

По прогнозам врачей, сотрудник коммунального предприятия, пострадавший в результате взрыва в Харькове, полностью вылечится течение нескольких недель
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей Харьковской городской больницы скорой помощи.
Медики отметили, что человек пребывает не в тяжелом состоянии, он получил ожоги рук, небольшие ожоги лица и шеи. Пострадавший продолжает лечение.
По прогнозу заведующего ожоговым отделением больницы Аслана Цогоев, человек полностью выздоровеет за две-три недели.
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