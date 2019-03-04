Главная Новости Криминал и происшествия Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в результате взрыва в Харькове коммунальщика
04.03.2019  11:54   

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в результате взрыва в Харькове коммунальщика

По прогнозам врачей, сотрудник коммунального предприятия, пострадавший в результате взрыва в Харькове, полностью вылечится течение нескольких недель


://kh.dsns.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей Харьковской городской больницы скорой помощи.

Медики отметили, что человек пребывает не в тяжелом состоянии, он получил ожоги рук, небольшие ожоги лица и шеи. Пострадавший продолжает лечение.

По прогнозу заведующего ожоговым отделением больницы Аслана Цогоев, человек полностью выздоровеет за две-три недели.

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  происшествие, харьков, взрыв баллона, пострадавший, медики, прогноз
 
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