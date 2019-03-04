Смерть 14-летнего подростка: новые данные от полиции (ВИДЕО)
Врачи констатировали смерть тинейджера, а его 15-летнего товарища в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.
facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего в Немышлянская районе
Напомним, что 2 марта в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий умер 14-летний парень.
Парень с передозировкой находится в детской областной больнице. Состояние тяжелое, лежит в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Как рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Юрий Михайлович, полицией было установлено, что трое подростков сняли дом в поселке Высокий, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки, где употребляли алкогольные напитки и слишком громко себя вели.
Соседи позвонили хозяину дома, который попросил молодежь оставить домовладения. Тогда молодые люди позвонили 20-летней знакомой и приехали к ней переночевать. Утром девушка обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую.
По адресу врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами.
16-летняя девушка рассказала, что во время празднования дня рождения погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество. Однако, где он ее взял парень не сообщил.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Немышлянская отдела полиции по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.