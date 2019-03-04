04.03.2019 13:41

Смерть 14-летнего подростка: новые данные от полиции (ВИДЕО)

Врачи констатировали смерть тинейджера, а его 15-летнего товарища в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего в Немышлянская районе

Напомним, что 2 марта в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий умер 14-летний парень.

Парень с передозировкой находится в детской областной больнице. Состояние тяжелое, лежит в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Как рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Юрий Михайлович, полицией было установлено, что трое подростков сняли дом в поселке Высокий, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки, где употребляли алкогольные напитки и слишком громко себя вели.

Соседи позвонили хозяину дома, который попросил молодежь оставить домовладения. Тогда молодые люди позвонили 20-летней знакомой и приехали к ней переночевать. Утром девушка обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую.

По адресу врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами.

16-летняя девушка рассказала, что во время празднования дня рождения погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество. Однако, где он ее взял парень не сообщил.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Немышлянская отдела полиции по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.