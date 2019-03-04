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04.03.2019  13:41   

Смерть 14-летнего подростка: новые данные от полиции (ВИДЕО)

Врачи констатировали смерть тинейджера, а его 15-летнего товарища в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего в Немышлянская районе 
 
      Напомним, что 2 марта в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий умер 14-летний парень.
 
     Парень с передозировкой находится в детской областной больнице. Состояние тяжелое, лежит в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких. 
 
      По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
     Как рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Юрий Михайлович, полицией было установлено, что трое подростков сняли дом в поселке Высокий, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки, где употребляли алкогольные напитки и слишком громко себя вели.
 
    Соседи позвонили хозяину дома, который попросил молодежь оставить домовладения. Тогда молодые люди позвонили 20-летней знакомой и приехали к ней переночевать. Утром девушка обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую.
 
      По адресу врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами.
 
     16-летняя девушка рассказала, что во время празднования дня рождения погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество. Однако, где он ее взял парень не сообщил.
 
      Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Немышлянская отдела полиции по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, подросток, харьков, наркотики
 
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