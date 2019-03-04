Под Харьковом мужчина обокрал детей соседки

Житель Балаклейского района украл из подвала многоэтажки детские велосипеды
В дежурную часть обратилась 61-летняя жительница районного центра, которая сообщила о краже имущества. По словам женщины, неизвестные проникли в подвальное помещение, которое находится на территории многоэтажки и похитили оттуда два детских велосипеда.
В результате оперативно-розыскных действий установлено, что к краже причастен 34-летний сосед потерпевшей. Мужчина рассказал, что на кражу его подтолкнуло тяжелое материальное положение. Зная о том, что женщина хранит в подвале велосипеды, он ночью проник в помещение и завладел имуществом. Потом продал украденное за 600 гривен знакомому.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
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