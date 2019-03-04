Пьющий житель области выбросился из окна

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Лозовском районе
3 марта в 7:01 в Лозовской отдел полициисообщили, что 58-летний гражданин выпрыгнул из окна 5-го этажа дома на улице Привокзальной.
Известно, что человек при жизни злоупотреблял алкоголем.
Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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