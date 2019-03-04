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04.03.2019  14:21   

Пьющий житель области выбросился из окна

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Лозовском районе


// ОТВ

3 марта в 7:01 в Лозовской отдел полициисообщили, что 58-летний гражданин выпрыгнул из окна 5-го этажа дома на улице Привокзальной.

Известно, что человек при жизни злоупотреблял алкоголем.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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