04.03.2019 16:17
Липовое фермерское хозяйство осталось без земли
Суд постановил вернуть землю стоимостью почти в 800 тысяч гривен в собственность государства.
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Как сообщает Прокуратура, Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и признал недействительными документы по аренде и субаренде 47 га пашни.
По решению суда землю стоимостью 780 тыс. грн. должны вернуть в собственность государства.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, говорится об участке на территории Дергачевского городского совета.
Указанные земли в 2014 году приказом ГУ Госземагентства в области получила в аренду местная жительница. Участок женщина арендовала на 49 лет для создания фермерского хозяйства.
Однако земли выделили с рядом нарушений. В частности, арендатор не обґрунтовала в документах размеры участка с учетом перспектив деятельности хозяйства и не указала количество членов ФХ.
В дальнейшем выяснилось, что женщина так и не создала фермерского хозяйства, а землю передала в субаренду одном из хозяйственных обществ. Таким образом субарендатор получил земельный участок в обход процедуры торгов.
С учетом выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о возврате земель с незаконной аренды. Дергачевский районный суд оставил иск без удовлетворения. Однако благодаря принципиальной и последовательной позиции прокурора апелляционная инстанция удовлетворила исковые требования прокуратуры в полном объеме.
Сейчас постановление суда вступило в силу. Ход ее выполнения находится на контроле прокуратуры области.