ДТП возле Дафи: трамваи стоят (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 4 марта Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 4 марта Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.