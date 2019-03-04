ДТП возле Дафи: трамваи стоят (ВИДЕО)

Авария произошла днем 4 марта.
Видео дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в соцсетях.
Два автомобиля, Volkswagen и Infinity, столкнулись на выезде от торгового центра Дафи на улицу Героев Труда.
Одна из машин – Volkswagen – стоит на трамвайных путях.
Движение электротранспорта временно затруднено.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: