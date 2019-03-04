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04.03.2019  15:52   

ДТП возле Дафи: трамваи стоят (ВИДЕО)

Авария произошла днем 4 марта.


// Facebook

Видео дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в соцсетях.

Два автомобиля, Volkswagen и Infinity, столкнулись на выезде от торгового центра Дафи на улицу Героев Труда.

Одна из машин – Volkswagen – стоит на трамвайных путях.

Движение электротранспорта временно затруднено.

Тэги:  дтп, харьков
 
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