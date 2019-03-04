04.03.2019 18:41

Трагическая смерть четырехлетней малышки - несчастный случай или убийство?

Девочка с инвалидностью погибла от многочисленных травм у себя дома.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о смерти четырехлетней девочки поступила в Люботинское отделение полиции 28 февраля.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «биологическая смерть».

Известно, что девочка была инвалидом детства. С 14 по 26 февраля она находилась на стационарном лечении в отделении реанимации Харьковской детской клинической больницы.

Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стала кровопотеря, разрыв печени и совокупная травма туловища.

Следователями Люботинского отделения полиции уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Следствие продолжается.