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04.03.2019  18:41   

Трагическая смерть четырехлетней малышки - несчастный случай или убийство?

Девочка с инвалидностью погибла от многочисленных травм у себя дома.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о смерти четырехлетней девочки поступила в Люботинское отделение полиции 28 февраля.
 
По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «биологическая смерть».
 
Известно, что девочка была инвалидом детства. С 14 по 26 февраля она находилась на стационарном лечении в отделении реанимации Харьковской детской клинической больницы.
 
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стала кровопотеря, разрыв печени и совокупная травма туловища.
 
Следователями Люботинского отделения полиции уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.
 
Следствие продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, убийство или несчастный случай, харьков
 
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