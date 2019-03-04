04.03.2019 19:53

Под Харьковом на кладбище обнаружен труп

На теле неизвестного эксперты не нашли признаков насильственной смерти.



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Как сообщает аааааа, ссылаясь на Первомайский отдел полиции, в Харьковской области правоохранители пытаются установить личность мужчины, чье тело нашли на кладбище.

По информации силовиков, в минувшую субботу на местном кладбище было найден труп неизвестного. Эксперты не нашли на теле признаков насильственной смерти. По предварительной информации, мужчина был бездомным. Пока что полицейским не удалось установить его личность.

Приметы гражданина: на вид 35-45 лет, рост около 165 см, борода. Был одет в серую шапку, черную куртку "Аdidas", джинсы синего цвета, ремень коричневого цвета с бляхой черного цвета, кофта черная с серо-белыми надписями, черную футболку и сапоги. Стражи порядка просят всех, кто владеет информацией о личности погибшего, сообщить любым удобным способом.