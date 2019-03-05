Главная Новости Криминал и происшествия Ударил полицейского и упал сам: суд вынес приговор хмельному нарушителю порядка
05.03.2019  12:19   

Ударил полицейского и упал сам: суд вынес приговор хмельному нарушителю порядка

Мужчина с инвалидностью, ехавший на авто с нарушением ПДД, пытавшийся убежать, а затем напавший на копа, мог дорого заплатить за проступок.


facebook.com
Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор мужчине с инвалидностью, который ударил патрульного полицейского.
 
По данным следствия, 19 ноября 2017 года правоохранители остановили машину из-за выключенных фар.
 
Инспекторы выявили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти проверку на драгере.
 
Прибор показал, что в крови харьковчанина содержится 1,91 промилле алкоголя. После этого ликвидатор аварии на ЧАЭС вернулся в салон, завел машину и проехал около 200 метров.
 
Полицейские догнали его и пригрозили мужчине составлением еще одного админпротокола. В ответ недовольный водитель ударил одного из копов по лицу, но сам не удержался на костылях и упал. 
 
Во время разбирательства обвиняемый сначала отпирался, однако затем признал свою вину в полном объеме.
 
Сам патрульный также попросил служителей Фемиды отнестись к его обидчику со снисхождением.
 
За насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов суд приговорил инвалида к году лишения свободы с заменой наказания на аналогичный испытательный срок.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  подрался с копом, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В деле о смерти 14-летнего подростка появились новые подробности. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 