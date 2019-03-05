05.03.2019 12:19
Ударил полицейского и упал сам: суд вынес приговор хмельному нарушителю порядка
Мужчина с инвалидностью, ехавший на авто с нарушением ПДД, пытавшийся убежать, а затем напавший на копа, мог дорого заплатить за проступок.
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Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор
мужчине с инвалидностью, который ударил патрульного полицейского.
По данным следствия, 19 ноября 2017 года правоохранители остановили машину из-за выключенных фар.
Инспекторы выявили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти проверку на драгере.
Прибор показал, что в крови харьковчанина содержится 1,91 промилле алкоголя. После этого ликвидатор аварии на ЧАЭС вернулся в салон, завел машину и проехал около 200 метров.
Полицейские догнали его и пригрозили мужчине составлением еще одного админпротокола. В ответ недовольный водитель ударил одного из копов по лицу, но сам не удержался на костылях и упал.
Во время разбирательства обвиняемый сначала отпирался, однако затем признал свою вину в полном объеме.
Сам патрульный также попросил служителей Фемиды отнестись к его обидчику со снисхождением.
За насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов суд приговорил инвалида к году лишения свободы с заменой наказания на аналогичный испытательный срок.
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.