05.03.2019 12:19

Ударил полицейского и упал сам: суд вынес приговор хмельному нарушителю порядка

Мужчина с инвалидностью, ехавший на авто с нарушением ПДД, пытавшийся убежать, а затем напавший на копа, мог дорого заплатить за проступок.



facebook.com

Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор мужчине с инвалидностью, который ударил патрульного полицейского.

По данным следствия, 19 ноября 2017 года правоохранители остановили машину из-за выключенных фар.

Инспекторы выявили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти проверку на драгере.

Прибор показал, что в крови харьковчанина содержится 1,91 промилле алкоголя. После этого ликвидатор аварии на ЧАЭС вернулся в салон, завел машину и проехал около 200 метров.

Полицейские догнали его и пригрозили мужчине составлением еще одного админпротокола. В ответ недовольный водитель ударил одного из копов по лицу, но сам не удержался на костылях и упал.

Во время разбирательства обвиняемый сначала отпирался, однако затем признал свою вину в полном объеме.

Сам патрульный также попросил служителей Фемиды отнестись к его обидчику со снисхождением.

За насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов суд приговорил инвалида к году лишения свободы с заменой наказания на аналогичный испытательный срок.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.