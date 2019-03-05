В Харьковское СИЗО пытались пронести зелье, законспирированное под сгущенку

В Харьковском следственном изоляторе пресекли попытку доставки запрещенных предметов
Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний попытку доставить запрещенный предмет в охраняемую зону, обнаружили 1 марта.
При досмотре посылки, поступившей заключенному, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, которое было смешанно со сгущенным молоком.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: