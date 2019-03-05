Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковское СИЗО пытались пронести зелье, законспирированное под сгущенку
05.03.2019  08:26   

В Харьковское СИЗО пытались пронести зелье, законспирированное под сгущенку

В Харьковском следственном изоляторе пресекли попытку доставки запрещенных предметов


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Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний попытку доставить запрещенный предмет в охраняемую зону, обнаружили 1 марта.

При досмотре посылки, поступившей заключенному, было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, которое было смешанно со сгущенным молоком.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  сизо, харьков, посылка, досмотр, охрана, запрет
 
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