05.03.2019 09:45

В результате ДТП на Тракторостроителей пострадали и водители и аптечный киоск на остановке общественного транспорта (ФОТО, ВИДЕО)

В результате утренней спешки после столкновения с Daewoo водитель элитной Audi A-6 получил травму, влетев в витрину аптечного киоска на остановке возле рынка.



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 5 марта около 7:20 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Тракторостроителей, 105.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль Daewoo и автомобиль Audi A-6.

По словам очевидцев водитель Audi решил развернуться, но не учёл приближающегося Lanos’a, который и передвинул представителя немецкого автопрома на остановку возле рынка.

Согласно фото полиции, после удара Audi въехал в киоск на остановке.

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя Audi. Материалы аварии оформляла следственно-оперативная группа.