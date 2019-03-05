В результате ДТП на Тракторостроителей пострадали и водители и аптечный киоск на остановке общественного транспорта (ФОТО, ВИДЕО)

В результате утренней спешки после столкновения с Daewoo водитель элитной Audi A-6 получил травму, влетев в витрину аптечного киоска на остановке возле рынка.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, 5 марта около 7:20 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Тракторостроителей, 105.
По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль Daewoo и автомобиль Audi A-6.
По словам очевидцев водитель Audi решил развернуться, но не учёл приближающегося Lanos’a, который и передвинул представителя немецкого автопрома на остановку возле рынка.
Согласно фото полиции, после удара Audi въехал в киоск на остановке.
В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя Audi. Материалы аварии оформляла следственно-оперативная группа.
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