Главная Новости Криминал и происшествия В результате ДТП на Тракторостроителей пострадали и водители и аптечный киоск на остановке общественного транспорта (ФОТО, ВИДЕО)
05.03.2019  09:45   

В результате ДТП на Тракторостроителей пострадали и водители и аптечный киоск на остановке общественного транспорта (ФОТО, ВИДЕО)

В результате утренней спешки после столкновения с Daewoo водитель элитной Audi A-6 получил травму, влетев в витрину аптечного киоска на остановке возле рынка.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 5 марта около 7:20 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Тракторостроителей, 105.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль Daewoo и автомобиль Audi A-6.

По словам очевидцев водитель Audi решил развернуться, но не учёл приближающегося Lanos’a, который и передвинул представителя немецкого автопрома на остановку возле рынка.

Согласно фото полиции, после удара Audi въехал в киоск на остановке.

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя Audi. Материалы аварии оформляла следственно-оперативная группа.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  авария, киоск, харьков, аптека, протокол, патрульная полиция, daewoo, audi a-6
 
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