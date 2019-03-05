В «хрущовке» на проспекте Гагарина сгорела пожилая женщина (ФОТО)

Слободской район: во время пожара в квартире 4-этажного жилого дома погибла 80-летняя женщина
4 марта в 13:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г.. Харьков, пр-т Гагарина, 195.
К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 12 спасателей. На момент их прибытия в комнате квартиры на 3-м этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1939 года.
В 13:57 пожар был локализован и в 14:57 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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