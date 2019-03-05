Главная Новости Криминал и происшествия В «хрущовке» на проспекте Гагарина сгорела пожилая женщина (ФОТО)
05.03.2019  10:15   

В «хрущовке» на проспекте Гагарина сгорела пожилая женщина (ФОТО)

Слободской район: во время пожара в квартире 4-этажного жилого дома погибла 80-летняя женщина


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4 марта в 13:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г.. Харьков, пр-т Гагарина, 195.

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 12 спасателей. На момент их прибытия в комнате квартиры на 3-м этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1939 года.

В 13:57 пожар был локализован и в 14:57 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, жертва, харьков, проспект гагарина, хрущовка
 
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