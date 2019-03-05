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05.03.2019  10:37   

Директор харьковского предприятия решил «сэкономить» на уплате налогов

За 3 года уклонения от уплаты налогов предприятие задолжало государству почти 2 млн грн.


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Налоговой милицией Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в сумме 1,8 млн грн. харьковским предприятием.

Установлено, что должностные лица предприятия в период 2014-2016 годов, по результату отражения в налоговом учете бестоварных операций с предприятиями с признаками «фиктивности» умышленно уклонились от уплаты налогов, в результате чего были причинены убытки государству в крупных размерах.

Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, налоги и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

В феврале 2019 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности директора предприятия на основании ч.4 ст.212 УК Украины в связи с полным возмещением нанесенного государству ущерба.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, налоговая милиция, харьков
 
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