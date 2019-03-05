Директор харьковского предприятия решил «сэкономить» на уплате налогов

За 3 года уклонения от уплаты налогов предприятие задолжало государству почти 2 млн грн.
Налоговой милицией Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в сумме 1,8 млн грн. харьковским предприятием.
Установлено, что должностные лица предприятия в период 2014-2016 годов, по результату отражения в налоговом учете бестоварных операций с предприятиями с признаками «фиктивности» умышленно уклонились от уплаты налогов, в результате чего были причинены убытки государству в крупных размерах.
Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, налоги и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.
В феврале 2019 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности директора предприятия на основании ч.4 ст.212 УК Украины в связи с полным возмещением нанесенного государству ущерба.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: