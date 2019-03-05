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05.03.2019  10:50   

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Шевченковском районе

По предварительным данным, 28-летний громадянин выпрыгнул из хозяйственного балкона, расположенного на 6 этаже дома по улице Отакара Яроша.


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Сообщение о происшествии поступило в Шевченковский отдела полиции 4 марта в 7:36.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  суицид, харьков, яроша, балкон, прыжок, полиция, расследование
 
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