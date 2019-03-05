Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Шевченковском районе

По предварительным данным, 28-летний громадянин выпрыгнул из хозяйственного балкона, расположенного на 6 этаже дома по улице Отакара Яроша.
Сообщение о происшествии поступило в Шевченковский отдела полиции 4 марта в 7:36.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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давл.:
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